GP Bahrein F1, Max Verstappen: “Porque não me deixaste ir? Eu podia ter ganho os 5 segundos”

Quando a maioria esperava que Max Verstappen vencesse a primeira corrida do ano depois de dominar todos os treinos livres e a qualificação, na corrida um super-Lewis Hamilton fez a ‘vida’ negra’ ao holandês, que bem tentou passá-lo de todas as maneiras e feitios, mas pela frente tinha um hepta-campeão do Mundo, que a única vez que o deixou passar foi quando Verstappen o fez por fora da pista. Seja como for, ficou claro que a Red Bull pode dar muito mais luta este ano à Mercedes: “É uma pena, mas também se tem de ver o lado positivo. Estamos a dar-lhes a luta [Mercedes], por isso é ótimo começar o ano assim” começou por dizer Verstappen, que pouco antes disse via rádio que ao invés de devolver a posição (ndr, devido a ultrapassagem com todas as rodas fora da pista), devido ter seguido, convicto que ganharia mais do que a penalização que iria sofrer: “Porque não me deixaste ir? Eu podia ter ganho os cinco segundos…” disse Verstappen para Christian Horner que lhe respondeu: “Tivemos uma mensagem da direção de corrida”, disse Christian Horner. Fica para a próxima…