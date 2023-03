GP Bahrein de F1/Figura: Red Bull | AutoSport

Já se esperava que a formação de Milton Keynes estivesse um passo à frente da concorrência, mas, dificilmente, alguém esperaria que a sua vantagem fosse tão evidente, sobretudo, depois da qualificação de sábado.

O RB19 Honda RBPT é uma máquina infernal – rápida e com uma capacidade de gerir os pneus impressionante e, nas mãos de Verstappen, é uma arma letal.

Para além de ter concebido e construído um carro que é, neste momento, a bitola da grelha de partida, a Red Bull continua ainda a executar as corridas de forma perfeita, o que lhe permitiu garantir uma dobradinha no GP do Bahrein.