GP Bahrein de F1, Esteban Ocon: “na pista de Jidá deve melhorar um pouco…” | AutoSport

Tal como se esperava, a Alpine ficou perto da cauda do pelotão e a classificação dos dois pilotos só não foi pior porque quem ficou atrás teve problemas durante a corrida. Para Esteban Ocon, o ritmo da qualificação, em que ficaram com os dois carros em 19º e 20º não é diferente em corrida: “Infelizmente, acho que o nosso ritmo de qualificação e corrida foi muito semelhante, mas quero verificar os dados. Acho que esse é o exercício que precisamos de fazer hoje. Verificar os dados em comparação com os carros com diferentes compostos. E ver, qual é a diferença entre a corrida e qualificação com os outros carros. Em suma, foi um fim de semana difícil, mas acho que a pista de Jidá deve melhorar um pouco para o nosso carro. E espero que estejamos mais perto do pelotão do que estivemos este fim de semana. Tal como disse no início do ano, o mais importante para mim é tirar o máximo partido do carro.

Se o carro vale o que vale agora ou se os carros estão na frente, é esse o meu objetivo para toda a época e é isso que quero alcançar…”, disse Ocon, deixando claro que faz o que é possível com o carro que tem.