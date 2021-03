GP Bahrein de F1 (40 voltas): Hamilton e Verstappen na luta pelo triunfo

Max Verstappen (Red Bull RB16B/Honda) foi às boxes na volta 40 e com isso Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) voltou para a frente da corrida, oito segundos na frente do holandês que tem agora pneus mais ‘frescos’ (10 voltas mais frescos). Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) é terceiro a seis segundos de Verstappen. Com as trocas de pneus feitas, os dois homens da frente vão agora lutar pelo triunfo.

Antes, Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) foi às boxes na volta 29 para novos pneus duros e com isso Max Verstappen (Red Bull RB16B/Honda) voltou para a liderança da corrida, cinco segundos na frente de Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12), com Hamilton a cair para terceiro. Os Mercedes passaram a rodar com estratégias diversas, e com Sergio Pérez atrasado, mas a ideia dos homens da Mercedes ficou estragada quando Bottas perdeu 10s nas boxes com um problema na roda dianteira direita, que não ‘queria’ sair para ser trocada.

Com isso, Bottas caiu para a quinta posição (já recuperou para terceiro) a 31.600s da frente, ainda que com mais uma paragem nas boxes do o líder.

Lando Norris (McLaren MCL35M/Mercedes) é quarto na frente de Charles Leclerc (Ferrari SF21). Segue-se Daniel Ricciardo (McLaren MCL35M/Mercedes). Boa corrida está a fazer Sergio Pérez (Red Bull RB16B/Honda), que já recuperou até ao sétimo lugar.

A fechar o top 10 rodam Lance Stroll (Aston Martin AMR21/Mercedes), Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri AT02/Honda). Fernando Alonso (Alpine A521/Renault) ficou pelo caminho com problemas nos travões.