GP Bahrein de F1 (20 voltas): Lewis Hamilton na frente

Com 20 voltas realizadas, Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) lidera a corrida com pouco mais de cinco segundos de avanço para Max Verstappen (Red Bull RB16B/Honda), que liderou a corrida até rumar às boxes, na volta 18. O piloto da Mercedes passou a primeira parte da corrida perto do homem da Red Bull, mas ao rumar às boxes mais cedo, recuperou com pneus novos, tempo a Verstappen.

Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) é terceiro a oito segundos da frente, com Lando Norris (McLaren MCL35M/Mercedes) na quarta posição, depois de ter passado Daniel Ricciardo logo na 1ª volta. Charles Leclerc (Ferrari SF21) é quinto, passou Bottas na 1ª volta mas o finlandês recuperou a posição na volta 6. Mais tarde, o monegasco perdeu o 4º lugar para Norris na 8ª volta e por aí ficou, na 5ª posição.

Daniel Ricciardo (McLaren MCL35M/Mercedes) roda em sexto a cinco segundos e Leclerc e a oito de Norris.

Lance Stroll (Aston Martin AMR21/Mercedes) é sétimo, na frente de Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21), que perdeu duas posições logo na partida

Sergio Pérez (Red Bull RB16B/Honda) era 11º na grelha, mas teve problema eletrónico na volta de formação, parou em pista, despoletou o Safety Car, recuperou mas teve que arrancar das boxes. Era 13º na 10º volta, na 20º já está em nono, perto de Sainz. A fechar o top 10 está Kimi Räikkönen (Alfa Romeo C41/Ferrari). Fernando Alonso (Alpine A521/Renault) é 11º.

Sebastian Vettel (Aston Martin AMR21/Mercedes) já recuperou de último para 13º.