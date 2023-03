GP Bahrein: Andrea Stella impressionado com Oscar Piastri | AutoSport

O início da temporada não está a correr bem à McLaren, que volta a começar um ano com uma performance bem mais abaixo do que aquela que os seus responsáveis desejariam. Lando Norris terminou a sessão de qualificação do GP do Bahrein frustrado, depois de ter alcançado o 11º lugar e de ter estado muito perto de não passar à Q2 (o piloto estreante da Williams Logan Sargeant terminou com o mesmo tempo do britânico, mas foi Norris quem completou primeiro a volta). O seu companheiro de equipa Oscar Piastri vai arrancar apenas do 18º lugar, mas impressionou durante a qualificação o chefe de equipa Andrea Stella.

“Foi impressionante porque no momento em que teve na curva 2, perdeu dois a três décimos, mas de resto não esteve muito longe de Lando, que é obviamente uma referência muito forte na Fórmula 1″, explicou o novo chefe de equipa da McLaren, acrescentando ainda que “estou impressionado com a velocidade, mas também estou impressionado com a abordagem. Foi realmente passo a passo, mantendo-se sempre muito calmo, muito consciente dos seus pontos fortes e das limitações associadas a ser um estreante. É uma pena que isto não se reflita na classificação. Mas, na verdade, penso que Oscar tem feito tudo muito bem até agora”, concluiu.