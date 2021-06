GP Azerbaijão, Sérgio Pérez: “Só temos de melhorar os nossos sábados e depois devemos estar bem” | AutoSport

Depois do GP do Mónaco, onde a corrida de 2021 ficará registada como a mais rápida que já ocorreu no Principado, vem o GP do Azerbaijão. Uma corrida bem conseguida no Mónaco por parte de Sérgio Pérez e da tática utilizada pela Red Bull, mas com uma qualificação não tão boa, o mexicano quer alterar o resultado de Sábado em Baku para conseguir melhor performance no Domingo.

“Estou realmente ansioso por Baku e espero que consigamos ter uma forte qualificação porque provámos que o nosso ritmo de corrida é mesmo lá em cima, com os melhores. Só temos de melhorar os nossos sábados e depois devemos estar bem.”

Para o piloto mexicano, o facto da equipa estar na liderança da tabela mundial de construtores não aumenta a pressão para a corrida.

“Não muda nada. Temos de permanecer realistas e saber que é a quinta corrida da época. Não importa onde estamos agora, importa apenas onde acabamos no final da época em Abu Dhabi. Temos de manter a cabeça baixa e continuar a trabalhar tão arduamente como temos vindo a fazer nos últimos meses.”