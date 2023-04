GP Azerbaijão F1: Zhou Guanyu e Nico Hülkenberg eliminados na Q1 | AutoSport

Zhou Guanyu e Nico Hülkenberg juntaram-se a Kevin Magnussen, que regressou à box ainda antes do final da Q1 com problemas no carro, e aos acidentados Pierre Gasly e Nyck de Vries como os pilotos eliminados na primeira fase da sessão de qualificação, que terminou mais tarde depois de duas interrupções por bandeira vermelha.

O piloto mais rápido foi Charles Leclerc com o tempo de 1:41.269s. Os Ferrari podem beneficiar com as condições mais frescas da pista.

Sem surpresa num traçado que nos habitua a paragens durante as sessões devido a incidentes, as equipas quiseram os seus carros o mais rapidamente possível em pista. Incluiu Pierre Gasly, que viu os mecânicos a fazerem um excelente trabalho para colocar o seu Alpine A523 no pelotão para a qualificação da corrida de domingo.

Nos primeiros 15 minutos da qualificação Lewis Hamilton esteve em pista com pneus macios pela primeira vez este fim de semana, mas viu Alexander Albon no Williams, Lance Stroll no Aston Martin e Valtteri Bottas fazerem um tempo mais rápido. No final das primeiras tentativas dos pilotos – com exceção de Nyck de Vries e Carlos Sainz – era Max Verstappen que detinha o tempo mais rápido, seguido de Charles Leclerc. Uma situação idêntica ao final do treino livre.

Nyck de Vries bateu no muro na curva 3 ainda na Q1, levando à interrupção da sessão de qualificação. Desta vez, e ao contrário do que aconteceu no treino livre, o relógio parou, faltando pouco mais de 10 minutos para os pilotos registarem o seu tempo mais rápido na tentativa de passar à Q2. Enquanto isso, Kevin Magnussen avisou o seu engenheiro de corrida que tinha um problema no motor, sendo-lhe respondido que talvez seja a mesma situação que o impediu de continuar em pista no treino livre da manhã. Com a paragem da sessão, os mecânicos têm mais algum tempo para tentar solucionar a questão.

Mau fim de semana de Pierre Gasly! Depois de ter ficado de fora da maior parte do treino livre com um problema no carro, o piloto da Alpine bateu nas proteções do traçado de Baku, a poucos metros onde antes tinha batido Nyck de Vries, e ficou arredado do resto da sessão de qualificação.

Também Carlos Sainz apanhou um susto. O piloto da Ferrari fez um pião quase ao mesmo tempo em que Gasly bateu e quando ainda não tinha um tempo registado. Faltavam 7:32s para o final da Q1.

A menos de 4 minutos para o final, numa altura em que Sergio Pérez tinha assumido a liderança da tabela de tempos (1:41.398s), a Haas avisou Kevin Magnussen para regressar à box para não comprometer os componentes do VF-23. Ficou, assim, o pelotão ainda mais reduzido.

A dois minutos do final da Q1 estavam em risco de eliminação os dois pilotos da Alfa Romeo, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, que se poderiam juntar a Kevin Magnussen, Pierre Gasly e Nyck de Vries.

Bottas conseguiu melhorar o seu tempo anterior, eliminando Nico Hülkenberg. Zhou também melhorou, mas não foi o suficiente para sair da zona de eliminação.