GP Azerbaijão, F1: Williams espera somar pontos 

Alexander Albon conquistou dois pontos no passado Grande Prémio de Itália e o chefe de equipa da Williams acredita ser possível manter o ímpeto e a estrutura de Grove somar mais pontos para o mundial de construtores em Baku.

A Williams está otimista em voltar a somar pontos na próxima corrida do Grande Prémio do Azerbaijão. Esta temporada a Williams somou apenas seis pontos, acrescentando recentemente os dois pontos no Grande Prémio de Itália, os primeiros alcançados por Alexander Albon desde a corrida de Silverstone, em julho. O chefe de equipa, James Vowles, está confiante de que a equipa pode dar continuidade a este desempenho.

“Ainda temos um longo caminho a percorrer para alcançar os nossos adversários no campeonato, mas temos uma plataforma com boas bases”, salientou Vowles em Baku, na antevisão da prova do próximo fim de semana. “Nas duas últimas corridas mostramos que podemos colocar este carro entre os 10 primeiros. E queremos conseguir isso também em Baku”, confirmou.

Com seis pontos, a Williams ocupa atualmente o penúltimo lugar no campeonato de construtores, mas a diferença para a Alpine, no oitavo lugar, é de sete pontos. O objetivo é agora reduzir ainda mais esta diferença e manter a forma recente, após trocar Logan Sargeant por Franco Colapinto aos comandos do segundo Williams FW46.