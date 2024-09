GP Azerbaijão F1: Williams (agora) com dois pilotos com potencial para marcar pontos…

Os responsáveis da Williams têm que estar orgulhosos do que a equipa tem vindo a fazer, os seus dois pilotos estiveram muito bem, terminaram ambos nos pontos. A equipa surpreendeu e obteve o seu melhor resultado de conjunto do ano. Alexander Albon (Williams FW46/Mercedes) foi sétimo na frente de Franco Colapinto (Williams FW46 Mercedes), com o jovem argentino a fazer uma bela corrida, depois duma boa qualificação. Há muito os dois Williams não terminavam nos pontos, e ficou claro que agora a equipa tem dois pilotos com potencial para marcar pontos.

Para Sven Smeets, Diretor Desportivo: “Decidimos dividir a estratégia entre os carros para manter as nossas opções em aberto, uma vez que Baku é muitas vezes uma corrida rica em incidentes.

A corrida começou bem para nós e fizemos a paragem do Franco (Colapinto), que começou com o pneu médio. Como o Alonso tinha feito a sua paragem, o Alex partiu com o pneu duro e mostrou um grande ritmo na sua passagem.

Quando ele começou a ter dificuldades com os pneus, fizemos a sua paragem um pouco mais cedo do que o planeado para o pneu médio. Depois de ultrapassar Hulkenberg e Franco, começou a perseguir Alonso, que estava alguns segundos à sua frente. Aproximou-se de Alonso, mas a algumas voltas do fim o médio começou a ter problemas, por isso decidimos garantir que podíamos ir até ao fim com o pneu.

O Franco fez um ótimo trabalho ao manter o Hamilton e o Bearman atrás de si e, quando um Hulkenberg em dificuldades à sua frente tocou no muro, Franco chegou aos pontos.

Estávamos a contentar-nos com a P9 e a P10 até que um acidente tardio entre Perez e Sainz nos levou para a P7 e a P8. Esta foi uma tarde fantástica para toda a equipa; estivemos competitivos durante todo o fim de semana e fomos recompensados com a nossa primeira dupla classificação desde o Grande Prémio dos EUA da época passada. Agora estamos ansiosos por ir para Singapura, onde esperamos trazer a próxima atualização para o carro.