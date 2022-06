GP Azerbaijão F1, volta 40: Red Bull tranquilamente na frente do pelotão | AutoSport

Max Verstappen lidera com mais de 15 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa Sergio Pérez. George Russell é o terceiro classificado.

Depois de Charles Leclerc herdar a liderança do pelotão com as paragens dos dois Red Bull, o piloto monegasco teve de abandonar o GP do Azerbaijão em resultado de problemas no Ferrari. Duplo abandono para a equipa italiana com poucas voltas decorridas. Isso permitiu que os dois pilotos da Red Bull ficassem isolados na frente, com Max Verstappen na frente de Sergio Pérez com mais de 6 segundos. George Russell estava em “terra de ninguém” no terceiro posto.

Também com problemas no monolugar, Guanyu Zhou teve de abandonar quando estava a fazer uma boa corrida de recuperação.

Depois de ter ultrapassado Esteban Ocon, Lewis Hamilton subiu ao quinto posto e começou a pressionar Daniel Ricciardo pelo quinto lugar. Conseguiu com sucesso ultrapassar o australiano da McLaren na volta 27 e ficou a 3.5s de Pierre Gasly que era o quarto classificado, atrás de Russell.

Ocon estava ainda com os mesmos pneus desde a partida do GP do Azerbaijão e começou a perder muito terreno e posições. Sebastian Vettel conseguiu ultrapassar, à segunda tentativa, o francês e pouco depois foi a vez de Fernando Alonso. Ocon passou a ocupar o décimo posto, prontamente pressionado por Kevin Magnussen.

Não tendo parado durante a situação de Virtual Safety Car resultante da paragem do Ferrari de Carlos Sainz, Lando Norris teve de efetuar a troca de pneus (médios por duros) depois e perdeu várias posições, ficando muito longe dos dez primeiros. Demorou algum tempo a ultrapassar Alexander Albon, mas quando o conseguiu ultrapassou depois Lance Stroll e Valtteri Bottas. Quando perseguia Magnussen, que não continuava sem conseguir ultrapassar Ocon, o dinamarquês teve de parar na pista com problemas no Haas VF-22. Foi o quarto carro equipa com unidade motriz da Ferrari a abandonar a prova.

Os três carros da frente do pelotão aproveitaram e pararam, assim como Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Pelo contrário, Pierre Gasly (5º) e Yuki Tsunoda não pararam, tendo o piloto nipónico ultrapassado Hamilton aquando da paragem do britânico, passando a ocupar o sexto posto. Os dois pilotos da AlphaTauri tinham pneus com 24 voltas ao contrário dos pilotos à sua frente e atrás.

Apenas uma volta depois de terminado o período de VSC, Tsunoda perdeu a posição para Hamilton, que colocou Pierre Gasly na mira da próxima manobra. O piloto japonês teve um problema no DRS, que apenas abre meia asa, possivelmente tendo-se partido durante a corrida e teve de parar, mas ficará sem poder ativar o DRS durante o que resta da corrida.

Sergio Pérez detém o registo da melhor volta da corrida até agora.

Top 10 a onze voltas do final:

Max Verstappen, Red Bull Sergio Pérez, Red Bull George Russell, Mercedes Pierre Gasly, AlphaTauri Lewis Hamilton, Mercedes Sebastian Vettel, Aston Martin Fernando Alonso, Alpine Daniel Ricciardo, McLaren Lando Norris, McLaren Esteban Ocon, Alpine