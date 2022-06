GP Azerbaijão F1, volta 20: Charles Leclerc lidera depois das primeiras paragens | AutoSport

Sergio Pérez arrancou melhor do que Charles Leclerc, assim como Max Verstappen, e passou para a liderança do pelotão na curva 1. Verstappen tentou também ultrapassar o piloto monegasco da Ferrari, mas teve de levantar o pé nas primeiras curvas ficando no terceiro lugar à frente do segundo piloto da equipa italiana, Carlos Sainz.

Nas primeiras voltas Pérez revelou um ritmo muito forte e passou a ter uma diferença de mais de dois segundos para Leclerc, que por sua vez, era pressionado por Verstappen.

Mais atrás no pelotão, Alexander Albon arrancou muito bem e nas voltas iniciais subiu ao 16º posto. Ainda no fundo do pelotão, Kevin Magnussen começou por perder algumas posições, mas recuperou até ao 15º lugar até à volta 6.

Na volta 10, Sainz ficou parado numa escapatória com problemas no Ferrari F1-75, obrigando a um período de Virtual Safety Car e à desistência do espanhol. Vários pilotos pararam para trocar de pneus, inclusivamente Leclerc que demorou um pouco mais a sair da posição na box depois do macaco dianteiro não ter saído na primeira tentativa. Os dois Red Bull não pararam, assim como Fernando Alonso, Norris, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Lance Stroll.

Leclerc perdeu apenas a posição para Verstappen, ficando a mais de 12 segundos do neerlandês.

Sebastian Vettel tentou ultrapassar Esteban Ocon pelo nono lugar, mas falhou a travagem na curva 3 e teve de seguir pela escapatória, perdendo duas posições.

Ao iniciar a volta 15, Max Verstappen ultrapassou Sergio Pérez passando a liderar o pelotão. No entanto, os dois pilotos da Red Bull perdiam tempo para Leclerc (com pneus duros).

Pérez, que perdeu tempo para Verstappen após a ultrapassagem do companheiro de equipa, foi o primeiro dos pilotos da Red Bull a parar para trocar de pneus médios para duros. O mexicano teve uma paragem demorada e saiu atrás de Leclerc e pouco à frente de George Russell, que era quinto.

Max Verstappen parou na volta 19 e perdeu a liderança para Leclerc, ficando a mais de 13 segundos do monegasco. Os pilotos que não tinham parado durante o Virtual Safety Car, terão de o fazer agora. Falta saber se vão parar uma ou duas vezes.

Pouco antes disto acontecer, Lewis Hamilton ultrapassou Esteban Ocon na curva 3 com uma boa manobra.

Nicholas Latifi foi penalizado com dez segundos de ‘stop & go’ por uma infração no procedimento da grelha de partida. Um mecânico empurrou o Williams para o seu lugar já depois do sinal para os membros das equipas saírem da grelha.