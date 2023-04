GP Azerbaijão F1: Várias atualizações apresentadas nos monolugares | AutoSport

O regresso da Fórmula 1 depois de 4 semanas sem provas faz-se no circuito citadino de Baku, palco do Grande Prémio do Azerbaijão. As novidades não se ficam pelo programa diferente e pela corrida Sprint de amanhã, mas também há muito para ver nos monolugares, depois das equipas aproveitarem para estrearem algumas atualizações.

A Red Bull traz novas entradas de ar nos flancos do RB19 e duas pequenas ‘winglets’ na parte traseira do monolugar, além de ter revisto o fundo.

A Ferrari só listou uma alteração para este fim de semana e trata-se de uma nova asa traseira para tentar reduzir o arrasto na longa reta de Baku, enquanto a rival Mercedes apresenta uma série de novidades. A equipa de Brackley fez “alterações subtis” na parte superior da asa traseira para reduzir a resistência ao ar, aumentou as entradas de ar dos travões dianteiros, aumentou a carga do difusor e do piso através de alterações na traseira do W14 e também reviu a suspensão dianteira.

Também a tentar recuperar terreno está a McLaren, que trouxe para o Azerbaijão um novo fundo, novos frisos da asa traseira e uma nova asa traseira, alterando ainda o perfil da ‘beam wing’. Mas a concorrência da equipa de Woking não ficou apenas a observar e esperar pelas suas atualizações. A Alpine apresenta um novo fundo, novas asas dianteira e traseira e reviu a suspensão.

A Alfa Romeo alterou o perfil da ‘beam wing’, uma nova asa traseira e a asa dianteira revista, enquanto a Aston Martin apenas trouxe um elemento mais pequeno da asa traseira. Também a Haas alterou a asa traseira do seu monolugar e a Williams, além de alterar este mesmo componente, apresenta algumas modificações ao nariz do carro.

A AlphaTauri foi das equipas que mais novidades apresentou. As asas traseiras são novas, alteraram a ‘beam wing’ e as saídas de ar do motor foram modificadas de forma a arrefecer mais eficazmente os componentes internos. Na traseira do carro os tambores e entradas de ar dos travões foram modificados tendo em conta o seu arrefecimento e melhorar o desempenho aerodinâmico.

O primeiro treino do GP do Azerbaijão tem lugar dentro de momentos, às 10h30, e a sessão de qualificação realiza-se às 14h00, determinando a grelha de partida para a corrida de domingo e não para a Sprint.

Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool