GP Azerbaijão F1, Valtteri Bottas: “Havia algo de fundamentalmente errado com o carro” | AutoSport

A Alfa Romeo ficou à porta dos pontos, com Valtteri Bottas a terminar em 11º, mas o desempenho da equipa italiana não foi o melhor e pode-se falar em desilusão, olhando ao que vinha a produzir ao longo da época. A Alfa nunca esteve numa posição de força este fim de semana e os pontos sempre pareceram um objetivo demasiado ambicioso. Fred Vasseur não escondeu a desilusão:

“Terminamos o nosso domingo aqui em Baku com um sentimento de desilusão, uma vez que a nossa série de pontos consecutivos termina após cinco boas corridas. Foi um grande golpe perder Zhou com uma questão técnica hoje: até então, ele estava a ter um excelente desempenho, sem um único erro, e estava destinado aos pontos. Merecia hoje um bom resultado, mas pelo menos podemos olhar para o seu desempenho sabendo que está num caminho ascendente. Valtteri teve uma corrida difícil e temos de analisar o que correu mal: não fomos capazes de extrair o desempenho do carro durante todo o fim-de-semana, e é algo que temos de abordar antes de Montreal para nos certificarmos de que regressamos ao nível em que temos estado a competir nesta época”.

Já Bottas acredita que há algo de errado com o carro:

“Viemos aqui à caça de pontos e partimos sem nenhum, por isso não estou muito satisfeito com a forma como decorreu o nosso fim-de-semana. Hoje pareceu-me uma corrida muito longa, uma vez que nos faltava ritmo: Creio que havia algo de fundamentalmente errado com o carro, algo que precisamos de investigar. Precisaremos de descobrir o que aconteceu exatamente antes de chegarmos a Montreal, mas estou convencido de que o compreenderemos e o abordaremos. Fizemos bem como uma equipa em termos de estratégia e execução de corridas, mas isso não foi suficiente para trazer os pontos para casa. Tenho muita pena do Zhou, pois ele estava a fazer uma corrida muito boa antes da sua desistência: hoje não era o nosso dia, mas estou ansioso pelo Canadá na próxima semana. Já passou algum tempo desde que lá corremos e vai ser bom estar de volta”.