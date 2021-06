GP Azerbaijão F1: Valtteri Bottas ainda retido na Finlândia | AutoSport

A maré de azar de Valtteri Bottas continua e o piloto finlandês continua a enfrentar problemas dentro e fora de pista. Bottas está retido no aeroporto na Finlândia, resultado de alguns problemas e o piloto foi obrigado a fazer a conferência de imprensa via Zoom no aeroporto. O piloto da Mercedes revelou que está no aeroporto há mais de cinco horas. É esperado que o piloto chegue a Baku ainda hoje… se o azar não voltar a fazer das suas.