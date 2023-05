GP Azerbaijão F1, Toto Wolff: Corrida “não foi um grande espetáculo” | AutoSport

Toto Wolff considera que a corrida de domingo do Grande Prémio do Azerbaijão foi aborrecida e instou todos os envolvidos na Fórmula 1 a pensarem em formas de aumentar o nível de espetáculo das provas.

O responsável da Mercedes viu Lewis Hamilton passar parte da corrida do GP atrás de Carlos Sainz e com melhor andamento, mas sem conseguir ter uma oportunidade para a ultrapassagem. Wolff salientou que “não houve ultrapassagens hoje [domingo], mesmo com uma grande diferença de ritmo. Isso fez com que não fosse um grande espetáculo. Entre a Aston Martin, a Ferrari e nós, eu não saberia dizer quem é mais rápido, porque ficamos presos onde estávamos e basicamente só foi isso”. O austríaco disse ainda que “tudo se resume às corridas. São necessárias batalhas duras e penso que o ponto alto de ontem [sábado] foi o facto do George [Russell] e o Max [Verstappen] terem tido aquela luta. E hoje não houve nada disso”.

Toto Wolff reforçou a ideia, explicando que “mesmo que estivéssemos a 0,2 segundos, era quase impossível ultrapassar, a não ser que o outro piloto cometesse um erro. Temos de analisar a situação e ver como podemos melhorar, como podemos evitar uma corrida aborrecida”.

A zona de DRS na longa reta do circuito de Baku foi encurtada em 100 metros e pode explicar em parte a falta de ultrapassagens nessa zona, mas como escrevemos ontem, este traçado costuma resultar em corridas surpreendentes, que não foi o caso este ano.