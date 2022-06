GP Azerbaijão F1: Toto Wolff afirma que Hamilton pode não correr no Canadá | AutoSport

O Porpoising foi sentido de forma particularmente intensa neste fim de semana nas longas retas de Baku. As oscilações violentas de alguns carros podem provocar mazelas físicas e Lewis Hamilton saiu hoje do carro em sérias dificuldades. O piloto britânico queixou-se das costas a meio da prova e no final estava visivelmente afetado. Toto Wolff afirmou que Hamilton pode até nem correr no Canadá.

Questionado se as mazelas físicas de Hamilton podia ser impeditivas do piloto correr no próximo fim de semana, Wolff respondeu afirmativamente:

“Sim, definitivamente. Eu não o vi e não falei com ele depois, mas vê-se que isto já não é uma lesão muscular. Isto afeta diretamente a coluna vertebral e pode ter algumas consequências. Penso que esta não é apenas um problema do Lewis”, disse Wolff citado pelo autosport.com . “É ele que provavelmente é o mais afetado. Mas geralmente, também afeta George e muitos outros. A solução poderia ser ter alguém de reserva, que de qualquer forma temos em cada corrida”.

“O carro vai batendo contra o chão. Pode gerar até 6G de carga vertical, por isso já não é muscular, afeta os osso. Os pilotos sentaram-se todos juntos, e todos eles, mas um, concordaram que algo precisa de ser feito, mas eu não sei o que poderá ser feito”, disse Wolff, citado pelo gpblog.com.