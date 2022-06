GP Azerbaijão F1: Toto Wolff admite dificuldades físicas dos pilotos devido às oscilações | AutoSport

Ontem nos treinos livres em Baku, para o GP do Azerbaijão foi possível ver que alguns carros sofriam com muito porpoising, as oscilações que desde o início do ano têm afetado alguns carros e que dificultam sobremaneira a vida aos pilotos. Toto Wolff admitiu que a equipa tem de encontrar uma solução para isso e que até os piloto estão em dificuldades físicas:

“Estamos a ver carros que não têm o problema e outros que o têm pior”, disse Wolff. “Claramente, eu posso falar pelos nossos dois pilotos. Eles estão a ter problemas e isso vai a um ponto que nem mesmo os fisioterapeutas conseguem resolver, por vezes. Portanto, precisamos de ver como se desenvolve e compreender também porque é muito mais difícil para alguns carros do que para outros”.