GP Azerbaijão F1, TL3: Sergio Pérez faz o melhor tempo na última sessão de treinos | AutoSport

O duelo Red Bull vs Ferrari continua quente e pouco separa as duas equipas. Sergio Pérez terminou a sessão de treinos com o melhor tempo, mas Charles Leclerc não ficou muito longe. Tudo em aberto para a qualificação.

Depois do começo adiado da terceira sessão de treinos livres (devido a reparações na pista), não houve muita pressa por parte das equipas em começar os trabalhos. Apenas a Aston Martin fez uma volta de instalação com os dois carros, isto quando já tínhamos 8 minutos de sessão esgotados.

Foi preciso esperar até serem esgotados os primeiros 15 minutos de sessão para vermos os primeiros tempos representativos. Charles Leclerc tratou de se colocar no topo da tabela nas primeiras voltas com pneus macios, seguido de Carlos Sainz a mais de um segundo. Lewis Hamilton tinha dificuldades no seu W13 e com o porpoising ainda a afetar o Mercedes.

Carlos Sainz colocou o seu Ferrari no topo quando faltavam ainda 40 minutos para o fim da sessão, superando Leclerc por mais de 0.5 seg. Seguiam-se Pérez, George Russell e Kevin Magnussen. Sergio Pérez melhorou ainda mais o tempo que estava estabelecido, e 25 depois do começo da sessão, Max Verstappen colocava o seu primeiro tempo na tabela, colocando-se no segundo posto. Carlos Sainz tirava quatro décimos ao tempo de Pérez e Leclerc tratou de melhorar ainda mais o registo do seu colega, tirando mais 4 décimos. Todos estes tempos eram feitos com pneus macios.

Quando chegamos a meio da sessão a ordem era Leclerc, Pérez, Sainz, Verstappen, Pierre Gasly (pneus duros mas com a ajuda do cone de aspiração de Lando Norris), Russell, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Esteban Ocon, com a Alpine a mostrar menos andamento que ontem. Verstappen completou mais uma volta com pneus macios e subiu ao segundo lugar.

Com 20 minutos para o fim da sessão, a grande maioria dos carros voltaram para as boxes para as afinações finais.

Nas voltas finais, Leclerc voltou a tirar tempo ao melhor registo, aproximando-se do segundo 42. Mas Pérez tratou de colocar o seu Red Bull no topo da tabela, continuando a sua boa forma. Verstappen ainda tentou melhorar o seu tempo e estava a fazer o melhor primeiro setor, mas Alonso apareceu no lugar errado à hora errada e impediu o neerlandês de melhorar o seu tempo. Pérez também tentou melhorar o seu tempo, mas não conseguiu, mas o melhor tempo já tinha o seu nome.

Pérez parece o piloto em melhor forma na Red Bull e o que a Red Bull tem mostrado parece que os Bull ‘s tem alguma coisa extra em relação à Ferrari, apesar das diferenças serem muito curtas. Leclerc ficou a 0.070 seg. o que nos deverá dar uma grande luta na qualificação. Verstappen ficou com o terceiro tempo, à frente de Sainz. Tudo em aberto entre as equipas da frente.

A McLaren deu um grande salto em relação a ontem e foi a melhor do segundo pelotão neste treino, apesar das condições de pista serem muito diferentes do que os pilotos vão enfrentar, com as temperaturas a descer. A Alpha Tauri continua a dar bons apontamentos, especialmente graças a Pierre Gasly e a Mercedes continua a mostrar dificuldades. Quem desiludiu nesta sessão foi a Alfa Romeo, que parece não se estar a dar bem com o traçado de Baku e Fernando Alonso, que ontem era dos mais rápidos e hoje ficou longe dos melhores tempos. Na Haas tudo igual a ontem com Mick Schumacher a não arriscar e com isso a perder algum tempo para Kevin Magnussen e na Williams, Albon claramente à frente de Latifi.

A qualificação está agendada para as 15h.