GP Azerbaijão F1/TL3: Red Bull, Ferrari, agora Mercedes, com McLaren na ‘luta’…

Novamente três equipas diferentes, nas três primeiras posições, Mercedes, Ferrari e McLaren, com dois carros, já que Oscar Piastri foi quarto atrás de Lando Norris, diferenças um pouco maiores do primeiro para o terceiro. Depois de Red Bull (Verstappen), Ferrari (Leclerc), agora foi a vez de George Russell (Mercedes W15) liderar a derradeira sessão de treinos livres, depois de bater Charles Leclerc (Ferrari SF-24) por 0.013s com Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) em terceiro a 0.223s.

Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes) foi quarto na frente de Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24), Max Verstappen (Red Bull RB20 Honda RBPT), Sergio Pérez (Red Bull RB20 Honda RBPT), Alexander Albon (Williams FW46/Mercedes) na frente de Franco Colapinto (Williams FW46 Mercedes), nono, com os dois Williams no top 10, que ficou fechado com Lewis Hamilton (Mercedes W15).

Já fora dele ficaram Fernando Alonso (Aston Martin AMR24-Mercedes), Yuki Tsunoda (RB VCARB 01 Honda RBPT), Lance Stroll (Aston Martin AMR24-Mercedes), Daniel Ricciardo (RB VCARB 01 Honda RBPT), Pierre Gasly (Alpine A524 Renault), Nico Hülkenberg (Haas VF-24 -Ferrari), Valtteri Bottas (Kick Sauber C44 Ferrari) e Zhou Guanyu (Kick Sauber C44 Ferrari).

Depois de três bandeiras vermelhas na sexta-feira de treinos livre, hoje no TL3, duas com paragem em pista de Esteban Ocon (Alpine A524 Renault) e o acidente de Oliver Bearman (Haas VF-24 -Ferrari), que falhou a travagem no final da reta da meta e bateu nas barreiras na escapatória, em vez disso, bateu nas barreiras com a sua frente esquerda.

Tendo em conta o que se viu neste terceiro treino livre a luta vai ser muito grande na qualificação em todas as suas fases, isto numa pista em que é fácil haver bandeiras amarelas, ou mesmo vermelhas, como se tem visto, e isso pode influenciar muito os registos, pois é tudo uma questão de sorte ou azar.

Para além disso, há a questão do cone de aspiração, pois a diferença entre consegui-lo ou não é grande.

A qualificação tem tudo para ser muito equilibrada, tal como tem sucedido nas últimas qualificações.

Esta será uma qualificação com potencial para ter surpresas logo na Q1, precisamente por causa de todos os fatores que ganham muita importância numa pista como esta.