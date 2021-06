GP Azerbaijão F1, TL2: Red Bull domina, Mercedes longe da frente | AutoSport

A Red Bull deu excelentes sinais para este fim de semana com mais uma sessão em que conseguiram o melhor tempo. Desta vez foi Sergio Pérez a ser o mais rápido com Max Verstappen logo a seguir. Quanto à Mercedes, foi mais um dia difícil, longe dos lugares da frente.

Os carros foram de imediato para a pista assim que a sessão começou e os primeiros tempos apareceram logo nos primeiros cinco minutos. Valtteri Bottas começou a sua primeira volta lançada da pior forma, falhando a entrada na curva 1, sendo obrigado a apontar para a escapatória. Continuamos a ver alguns erros dos pilotos, devido à falta de aderência e ao vento que se fazia sentir no traçado de Baku.

Charles Leclerc tratou de fazer o melhor tempo quando a sessão tinha quase 10 minutos de duração, depois de termos visto Fernando Alonso e Pierre Gasly também no topo da tabela.

Sergio Pérez queixava-se que tinha ar a entrar no capacete, o que obrigou o piloto a entrar nas boxes para trocar o seu capacete.

O Williams de Nicholas Latifi ficou parado em pista, depois de um problema técnico. O canadiano tentou levar o carro para as boxes, mas o motor do Williams calou-se, o que obrigou à mostragem das bandeiras vermelhas.

A sessão recomeçou pouco depois, com os Ferrari a continuarem a mostrar bom andamento, especialmente Carlos Sainz que passou para a frente da tabela, numa altura em que a maioria das equipas começavam as simulações de qualificação.

Charles Leclerc bateu contra as proteções da pista, partindo a sua asa dianteira na sua primeira tentativa de volta rápida. O monegasco exagerou na entrada da descida que antecede a reta da meta e foi contra as proteções partindo a asa dianteira. O piloto da Ferrari regressou às boxes para trocar de asa dianteira e regressar à pista.

Os homens da Red Bull mostravam-se nesta fase, com Sergio Pérez e Max Verstappen no topo da tabela de tempos, enquanto a Mercedes parecia longe do topo, com um Lewis Hamilton algo desmotivado.

Mick Schumacher regressou à pista com 25 minutos para o fim, depois de ter estado muito tempo parado nas boxes com um problema de pressão de óleo. O jovem alemão teve problemas na sua bateria, o que voltou a comprometer a sua sessão.

Com as equipas a focarem-se no estudo dos stints longos, os tempos não se alteraram nos últimos minutos da sessão. Pérez manteve-se na frente das operações, seguido de Verstappen, a dupla da Ferrari e Pierre Gasly.

Para já parece claro que a Red Bull está em vantagem, quer para a qualificação, quer para a corrida. O andamento demonstrado é a prova de que os Bull podem jogar em Baku uma cartada importante para as contas do título, olhando para o desempenho demasiado discreto da Mercedes que nunca pareceu ter argumentos para estar no topo. A Ferrari parece ter potencial para brilhar na corrida, mas se o fizer será à custa de uma asa traseira reduzida o que atrapalhou nos stints longos, especialmente no carro de Leclerc que se queixou da saúde dos seus pneus no final da sessão. Pierre Gasly continua a ser dos mais regulares e Fernando Alonso parece querer dar um pontapé na crise com uma boa sessão de treinos à frente de Lando Norris, Esteban Ocon e Yuki Tsunoda a fechar o top 10.

Para já a Red Bull assume-se como favorita, Ferrari depende do trabalho que for feito para minimizar o desgaste dos pneus nos stint longos e a Mercedes tem motivos de preocupação pois nem Hamilton nem Bottas terminaram no top 10. Alpha Tauri e Alpine parecem estar a preparar-se para tentar arrecadar bons pontos este fim de semana, com a McLaren novamente a dar sinais contraditórios, o que tem sido normal este ano. Aston Martin está longe do top 10 para já e a Alfa Romeo mostrou potencial para se juntar à luta pelos pontos.

Amanhã teremos mais uma sessão de treinos às 10h e a qualificação às 13.