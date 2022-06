GP Azerbaijão F1, TL2: Charles Leclerc encerra o dia com o melhor tempo | AutoSport

A segunda sessão de treinos em Baku, no Azerbaijão, não nos permitiu ver grandes diferenças entre os pilotos da frente. Red Bull e Ferrari estão na frente, com a Ferrari talvez marginalmente com alguma vantagem, mas tudo ainda muito renhido. Alpha Tauri e Alpine continuaram a mostrar bom ritmo enquanto a Mercedes e a McLaren ainda procuram o melhor compromisso e estão ainda longe de garantir um lugar no top 10. A Alfa Romeo voltou a estar muito longe do top 10, tal como a Haas e a Williams continua no fundo da tabela. Aston Martin está um pouco mais perto do top 10 mas precisa de melhorar mais para confirmar essa candidatura.

A Ferrari foi a primeira a ir para a pista, com Carlos Sainz a ser o primeiro a entrar em ação no segundo treino livre do dia.

Lando Norris teve de usar uma escapatória na sua primeira volta lançada falhando a travagem e sendo obrigado a fazer inversão de marcha. Charles Leclerc foi o primeiro a chegar ao segundo 43, seguido de Fernando Alonso, que ficou a mais de um segundo do monegasco. Seguiam-se Carlos Sainz, Sergio Pérez e Pierre Gasly. Max Verstappen ainda não estava em pista com uma aparente mudança de asa com uma configuração diferente. Pérez aproximou-se de Leclerc na segunda tentativa, mas não foi o suficiente para se aproximar do monegasco. A Alpha Tauri continuava a dar boa conta de sair e Yuki Tsunoda fez o quarto lugar. Nesta fase, Valtteri Bottas era sétimo, seguido de Sebastian Vettel, Esteban Ocon e Zhou Guanyu, todos com pneus médios. Verstappen na sua primeira tentativa fez o sexto tempo, a um segundo e meio de Leclerc.

Com 30 minutos de sessão. Leclerc mantinha-se na frente, seguido de Verstappen, Pérez, Sainz e Alonso. Seguiam-se George Russell, Yuki Tsunoda, Lando Norris, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, com todos os pilotos menos os dos top4 a usarem pneus macios nesta altura.

Na primeira tentativa de Leclerc com os pneus macios, conseguiu tirar meio segundo ao registo que tinha, enquanto Carlos Sainz, que vinha numa excelente volta, teve de abortar a sua tentativa devido a um erro no último setor. Pérez ficou a 0.2 seg na sua primeira tentativa com os pneus macios. Alex Albon e Esteban Ocon tiveram toques contra as paredes, mas no caso de Albon o toque foi um pouco mais violento obrigando ao fim prematuro da sua sessão, com a direção a ficar afetada. A primeira tentativa de Verstappen com pneus macios foi atrapalhada com uma saída de pista de Pérez, que motivou bandeiras amarelas e que estragou a volta ao colega. Na segunda tentativa, Verstappen conseguiu o terceiro tempo.

Depois das simulações de qualificação , as equipas trataram de fazer as simulações de corrida nos últimos minutos da sessão, pelo que não veríamos muitas mudanças até ao final da sessão. Leclerc ainda teve um ligeiro problema no final da sessão mas continuou em pista. O #16 terminou a sessão no topo da tabela com o tempo de 1:43.224, seguido de Pérez, Verstappen, Alonso e Sainz.