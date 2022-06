GP Azerbaijão F1, TL1: Sergio Pérez começa na frente | AutoSport

Sergio Pérez foi o homem em destaque na primeira sessão de treinos para o GP do Azerbaijão. O piloto da Red Bull foi o mais rápido no final do treino.

A primeira sessão de treinos para o GP do Azerbaijão contava, como habitualmente, com 60 minutos para que as equipas e os pilotos sentissem a pista pela primeira vez este fim de semana e começassem o trabalho de afinação das máquinas, ao longo dos seis quilómetros da pista que mistura curvas lentas e apertadas, com longas retas. O céu estava limpo e a ameaça de chuva era inexistente, apesar de estar muito vento, o que poderia complicar a tarefa dos pilotos.

A Red Bull chegou a Baku na liderança do campeonato, tal como Max Verstappen, numa pista em que se espera uma resposta positiva por parte da Ferrari. Há também curiosidade para ver como a Mercedes vai lidar com as longas curvas e com o porpoising, com o W13 a ser equipado com uma asa de menor arrasto. Aliás, sete equipas apresentaram novas asas nas ruas de Baku.

Assim que a luz verde foi mostrada no fim do pit lane, as equipas não perderam tempo e a maioria das equipas completou os primeiros quilómetros nos primeiros minutos da sessão.

Os Red Bull trataram de se colocar no topo da tabela nas primeiras voltas, enquanto do lado da Mercedes o porpoising era evidente nas longas retas o que não iria facilitar a vida aos pilotos. Também o Ferrari de Carlos Sainz parecia estar a sofrer muito com as oscilações, tal como vimos nos onboards de Charles Leclerc.

O fim de semana não começou bem para a Haas e para Mick Schumacher, com problemas mecânicos, depois de uma fuga de água. O alemão foi obrigado a parar o carro e a terminar o seu treino, nove minutos após o começo da sessão. Um grande revés para Schumacher, que precisa de um fim de semana sem problemas para recuperar a confiança.

Lance Stroll também apanhou um susto, com um toque nas barreiras que não o impediu de continuar. Mas o Virtual Safety Car foi novamente acionado, com Nicholas Latifi a ficar parado em pista com um problema no seu Williams. Um mau começo de fim de semana também para Latifi.

A meio do treino, Max Verstappen tinha o melhor tempo com o registo de 1:46.477, com pneus médios, seguido de Pérez (+0.068) com pneus médios e Leclerc (+0.522) com pneus duros. Seguiam-se Pierre Gasly e Yuki Tsunuda a completar o top 5, já a mais de um segundo do melhor tempo, com pneus médios.

As primeiras voltas com pneus macios sorriram a Pérez que conseguiu baixar para 1:45.476, com Verstappen em segundo também com macios. Carlos Sainz ficou a meio segundo do mexicano. Leclerc conseguiu encurtar as distâncias, mas ficou ainda a 0.348 seg do tempo de Pérez, isto quando faltavam 16 minutos para o fim do treino. Na segunda tentativa Leclerc aproximou-se de Pérez e ficou a apenas 0.127 seg. do #11 em segundo lugar. Lewis Hamilton entrou no top 5 já nos últimos 15 minutos do treino, a mais de um segundo, mas o britânico queixava-se muito das oscilações.

O fim da sessão chegou pouco depois e não vimos muitas mais alterações na ordem da tabela. Verstappen ainda apanhou um susto e perdeu o controlo do seu carro, sem consequências. Pérez terminou a sessão como o homem mais rápido, Verstappen teve alguns problemas e a Ferrari ficou perto da Red Bull. Red Bull e Ferrari estão claramente na frente, embora o Porposing da Ferrari seja muito mais visível, ao nível do da Mercedes que parece ser a terceira equipa mais rápida. Alpha Tauri mostrou-se em forma e a Alpine parece ser a equipa melhor posicionada, para já, para um lugar no top 10. Aston Martin, McLaren, Haas e Alfa Romeo tiveram sessões muito discretas e a Williams continua com alguns problemas. Destaque para Ricciardo que foi o mais lento de todos os que completaram os 60 minutos da sessão.