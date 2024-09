GP Azerbaijão F1: Terceira pole do ano para Charles Leclerc, Lando Norris eliminado na Q1

Terceira pole do ano para Charles Leclerc (Ferrari SF-24) e para a Ferrari, colocando fim a uma sequência da McLaren, com Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes) em segundo a 0.321s, uma margem bem grande face ao que se tem visto nas diversas sessões, bem mais equilibradas. Seja como for, Piastri deu um ligeiro toque num muto na sua volta o que explica um pouco a diferença.

Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24) foi quarto na frente de Sergio Pérez (Red Bull RB20 Honda RBPT), que desta feita bateu o seu companheiro de equipa que foi apenas sexto atrás de George Russell (Mercedes W15). Max Verstappen (Red Bull RB20 Honda RBPT) é sexto, foi batido por Pérez e teve a sorte de se safar de um toque no muro na Curva 15 na Q1, voltando a ter um ‘momento’ na Curva 16, na sua primeira volta rápia na Q3. O neerlandês arranca na frente de Lewis Hamilton (Mercedes W15) com Fernando Alonso (Aston Martin AMR24-Mercedes) na frente dos dois Williams de Franco Colapinto (Williams FW46 Mercedes) que depois de ter sido 18º em Itália deu aqui um grande salto para o 9º lugar e a sua primeira Q3. O argentino já fez algo que o seu antecessor Logan Sargeant nunca conseguiu, bater Alex Albon no confronto direto em qualificação. Alexander Albon (Williams FW46/Mercedes) fechou o top 10.

Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) foi eliminado na Q1, ele que tinha sido o autor das duas últimas poles, e saiu na frente em três das últimas quatro corridas. Se há uma pista em que isso não é uma tragédia, sair lá de trás, é Baku, mas vai demorar muito a chegar à frente e com isso deve tornar bem mais difícil a possibilidade de regressar aos triunfos.

A qualificação de Leclerc esteve em risco já que foi investigado antes da sessão por uma potencial infração às bandeiras amarelas. Os comissários desportivos concluíram depois de analisar a telemetria que já estava a travar.

Se Colapinto está a fazer coisas que Logan Sargeant nem sonhava conseguir, já Oliver Bearman, depois do que fez na Arábia Saudita, quando substituiu Carlos Sainz, não se pode dizer que esteja a surpreender mas sim a confirmar o que já fez antes. O ‘rookie’ teve uma saída de pista no TL3, mas nesta qualificação falhou a Q3 por um décimo, mas bateu Nico Hulkenberg, o que não é ‘coisa pouca’.

Yuki Tsunoda, da RB, e Pierre Gasly, da Alpine, tiveram de se contentar com as posições12 e 13, respetivamente, tendo o primeiro sido multado por excesso de velocidade na via das boxes, enquanto Hulkenberg e Lance Stroll (Aston Martin), foram os mais lentos da Q2.

Foi uma sessão desastrosa para o candidato ao título, Lando Norris, que vai começar na 17ª posição – logo atrás do piloto da RB e ex-companheiro de equipa Daniel Ricciardo – após a sua eliminação na Q1, depois de ter passado por cima dos corretores e ter encontrado um Esteban Ocon lento no último sector.

Os dois pilotos da Sauber, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, ficaram em 18º e 19º lugares, respetivamente, sendo que o chinês vai ter de partir de trás da grelha, enquanto que Ocon ficou em 20º, depois de o seu Alpine ter abrandado mais uma vez nos últimos momentos da fase inicial da qualificação.