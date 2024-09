GP do Azerbaijão F1: Siga a corrida AQUI

Volta 29 – Mantém-se Oscar Piastri na liderança do pelotão, mas com as margens ainda mais curtas entre o primeiro e segundo.

Volta 27 – Continuam os três primeiros classificados muito juntos, mas sem trocarem de posições. Um pouco mais atrás, também Alexander Albon “lidera” um grupo de três pilotos, com Lando Norris a defender como pode a sexta posição dos ataques de Max Verstappen, que sente alguns problemas com os travões do seu RB20.

Volta 24 – Boas defesas de Lando Norris em ambas as zonas de DRS no ataque de Max Verstappen pelo sexto posto.

Volta 23 – Colapinto segura a última posição dos pontos, com Gasly atrás, com a margem relativamente estável.

Volta 21 – Lando Norris queixou-se do ritmo, mas é avisado pelo seu engenheiro que está a fazer um bom trabalho.

Piastri goes FULL SEND into the first corner and takes the lead from Leclerc!

WHAT A MOVE FOR THE LEAD!!! 👏👏

Volta 20 – Ultrapassagem de Oscar Piastri a Charles Leclerc pela liderança da classificação na travagem para a curva 1.

Volta 18 – Após a paragem de Sainz na volta seguinte ao seu companheiro de equipa, o piloto espanhol da Ferrari regressou à pista no sexto posto, com Lando Norris à sua frente e Max Verstappen logo atrás.

LAP 18/51

And now Sainz bails for the pit lane, restoring Leclerc to the race lead!

The Spaniard rejoins in P6, but both Albon and Norris ahead are yet to box.#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/zi4LhFHpUT

