GP Azerbaijão F1: Sergio Pérez sabia que Ferrari seria “a maior ameaça” à Red Bull | AutoSport

Sergio Pérez terminou a sessão de qualificação para a corrida do Grande Prémio do Azerbaijão com o terceiro melhor tempo, arrancando ao lado de Carlos Sainz na grelha de partida no domingo. O piloto mexicano foi um dos protagonistas da sessão, mas acabou por ver Max Verstappen e o polesitter Charles Leclerc a terminarem com tempos mais rápidos do que o seu.

“Foi um pouco complicado, principalmente na Q1 com tantas bandeiras vermelhas e tentar manter o mesmo conjunto [de pneus], para não gastar mais”, começou por dizer Pérez após a qualificação. “Foi complicado aquecer os pneus e conseguir passar a Q1 sem cometer erros depois de não haver mais treinos”.

O piloto mexicano, que esteve entre os mais rápidos durante a qualificação, deixou escapar Charles Leclerc e Max Verstappen na última fase da sessão. Por isso, diz estar “algo desapontado pela Q3. Tinha mais para dar, a minha volta não foi tão ‘limpa’ quanto desejava”. No entanto, Pérez vai com confiança para a corrida, assegurando que “se há corrida para ser discutida, é aqui”.

O piloto da Red Bull deixou claro que sabia que a Ferrari iria ser forte no traçado de Baku, “a maior ameaça” para a equipa de Milton Keynes, como afirmou.