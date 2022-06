GP Azerbaijão F1, Sergio Pérez: “O Max foi mais forte” | AutoSport

Sergio Pérez deu continuidade aos bons desempenhos das últimas corridas e garantiu o segundo lugar no final do GP do Azerbaijão, tendo liderado a corrida no início, até que Max Verstappen pareceu mais forte do que o seu companheiro de equipa e teve de se contentar com o segundo posto.

“Infelizmente falhamos a paragem durante o Virtual Safety Car devido a uma falha de comunicação. Quando me mandaram parar já era tarde demais e fomos um pouco azarados nesse momento. Liderávamos nessa altura e no reinicio devo ter exagerado com o pneu médio, porque degradou-se bastante para mim. É uma coisa que temos de perceber o que aconteceu. O Max foi mais forte do que nós com o composto médio e temos de perceber o porquê. No final foi um bom resultado para a equipa”, disse o mexicano.

Questionado sobre a ordem da equipa quando Max Verstappen o perseguia na reta da meta, para que o piloto mexicano não desse luta, Pérez garantiu que foi o melhor para todos. “Foi a decisão correta da equipa, porque o Max estava melhor e foi um bom resultado para a equipa. Aqui tudo pode acontecer e hoje conseguimos garantir o 1-2 o que é muito bom para nós”.