GP Azerbaijão F1, Sergio Pérez: “Não foi a qualificação ideal” | AutoSport

Sergio Pérez teve um pequeno percalço antes da última saída para a pista durante a sessão de qualificação, mas foi a tempo de bater o tempo do companheiro de equipa e colocar-se ao lado do pole sitter na grelha de partida, mesmo com alguns exageros, como admitiu o piloto mexicano.

“Exagerei um pouco. Quase bati nos muros algumas vezes, felizmente sobrevivi, o que é a chave aqui. Não foi a qualificação ideal, porque no fim tivemos um problema com o motor. Não conseguimos ligar [na box e sair com Max Verstappen] e significou que estava por minha conta e isso tem consequências. Quem sabe se dava para a pole, mas seguramente perdemos alguns décimos [de segundo]. O Charles fez uma boa volta”, disse Pérez.

Sobre as expectativas para a corrida, Pérez espera estar na luta pela vitória. “Amanhã vamos ter uma corrida muito longa pela frente e temos de ter a certeza que estamos por perto. A qualquer momento podemos ter um toque e ficamos por aí”, afirmou o mexicano.