GP Azerbaijão F1, Sergio Pérez: “Muito aborrecido, sabendo que podíamos estar no top 2” | AutoSport

Sergio Pérez voltou a ficar arredado dos primeiros lugares da qualificação o que o deixou… aborrecido, para usar um eufemismo. O piloto da Red Bull estava agastado por não ter terminado nos lugares cimeiros, apesar da boa evolução que tem feito com a equipa:

“Temos estado a fazer muitas análises, fim-de-semana após fim-de-semana”, explicou Pérez, “Estas semanas são muito longas para mim, porque estou a descobrir as diferenças aqui e ali. O principal que conseguimos compreender. Também o meu feedback e a minha comunicação com os engenheiros estão a melhorar, por isso há certamente muitos aspetos positivos, embora hoje esteja muito, muito chateado por sentir que deveríamos estar entre os dois primeiros, pelo menos na primeira fila.”

“Mas há muitos aspetos positivos. Amanhã também devemos poder ter um ritmo de corrida forte. Foi uma grande desilusão hoje”, disse Pérez. “Basicamente, eu estava numa grande volta e estava cerca de dois décimos acima do meu tempo quando bloqueei as rodas. Acho que estava um pouco perto demais do Lando e o vento levantou, por isso queimei a travagem e perdi a volta, mas estava bastante confiante de conseguir um bom tempo. Temos sido fortes durante todo o fim-de-semana.”

“Na Q3, quando realmente importava, foi um desastre com as voltas de saída. A pista é tão grande, mas parece que saímos todos juntos e foi um desastre começar aquela volta assim. Na verdade, ao nível em pista, a Q3 foi o pior que já tive durante todo o fim-de-semana”.