GP Azerbaijão F1: Sergio Pérez explica problema hidráulico | AutoSport

Sergio Pérez não teve vida fácil no recomeço da prova que lhe valeu a primeira vitória pela Red Bull. O mexicano teve de gerir problemas no seu monolugar, que o impediram de fazer o arranque que desejava. Apesar disso, a sorte sorriu-lhe.

O carro de Pérez ficou parado à saída da via das boxes logo depois de ter cortado a linha de meta, num sinal claro que o Red Bull do mexicano estava “pelos arames”. No final da corrida Perez explicou o que aconteceu:

“A equipa pediu-me, basicamente, para não virar o carro de um lado para o outro. Não consegui aquecer os pneus no recomeço, por isso estávamos apenas a tentar chegar ao fim, faltavam apenas duas voltas.

Revelando que era preocupação da equipa estava na coluna de direção, foi dito a Perez para não ziguezaguear e a resultante falta de temperatura dos pneus significou que Hamilton tinha uma enorme vantagem para o reinício.

” Lewis tinha pneus melhores. Apenas tentei travar o mais tarde possível. Pensei ´nem pensar que vou perder esta corrida´. Só tentei travar o mais tarde possível .Lewis estava na linha interior, a trajetória suja e foi também uma infelicidade para ele“, disse Pérez.

“Isto apenas mostra como somos todos vulneráveis a erros. Estamos a correr a um nível tão elevado volta após volta que estas coisas podem acontecer a qualquer um”.