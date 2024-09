GP Azerbaijão F1, Sergio Pérez: “Equipa fez um excelente trabalho”

O piloto da Red Bull está otimista em capitalizar a sua forte posição de partida em Baku, onde tem um historial de bom desempenho. “Tivemos um período muito difícil nas últimas corridas, mas acho que fizemos progressos. Penso que é provavelmente o maior progresso que fizemos com o carro desde o início do ano. Espero que isso se possa traduzir em ritmo de corrida amanhã também. E sim, temos de continuar nessa direção”, concluiu Pérez.

Pérez expressou satisfação com o seu desempenho. “Penso que a equipa fez um excelente trabalho ao introduzir as atualizações para corrigir os problemas que temos tido. Só precisamos de mais na mesma direção. A equipa esforça-se muito”.

Sergio Pérez voltou a ter um bom desempenho em Baku, durante a qualificação para o Grande Prémio do Azerbaijão, terminando à frente do seu companheiro de equipa Max Verstappen pela primeira vez esta época. Numa pista de que gosta muito, o piloto mexicano assegurou o quarto lugar da grelha, enquanto Verstappen apenas conseguiu o sexto lugar.

