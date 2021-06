GP Azerbaijão F1, Sergio Perez: “Compreendo melhor o carro” | AutoSport

Sergio Perez foi o piloto mais rápido do segundo treino livre do GP do Azerbaijão. O mexicano afirma que esta foi a melhor Sexta feira da época, considerando que está mais confortável com o carro, compreendendo o comportamento do carro.

“Penso que fizemos progressos muito bons depois do Mónaco, fizemos uma análise muito profunda”, disse Perez. “Hoje foi como, ‘bem, finalmente compreendo melhor o carro’, como preciso de o pilotar e assim por diante. Portanto, a esse respeito, penso que esta é a melhor sexta feira desta época, a sexta feira mais completa em termos de dados, em termos de quão confortável me sinto com o carro. Penso que vamos definitivamente estar na luta. Portanto, espero que amanhã consigamos obter uma boa volta limpa, o que é muito importante”.

O mexicano foi o mais rápido dos segundos treinos livres com a marca de 1:42.115s, tendo batido o seu colega de equipa por 0.101s.