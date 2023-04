GP Azerbaijão F1, Sergio Pérez: “a diferença entre nós dois foi sempre curta” | AutoSport

Sergio Pérez somou mais uma vitória num circuito citadino. Depois de passar a liderar o pelotão, o piloto mexicano de lá não saiu. Mesmo com alguns excessos nos muros do traçado, não sofreu qualquer furo ou dano que servisse de argumento a Max Verstappen para atacar o seu companheiro de equipa.

“Hoje tudo funcionou para nós. Conseguimos manter dentro do DRS e fazer pressão sob o Max, penso que tínhamos uma degradação menor no primeiro ‘stint’, tudo parecia estar a correr bem e depois veio o Safety Car e toda a gente parou, o que obrigou a uma nova corrida com os pneus duros”, disse Pérez.

No entanto, o piloto mexicano admitiu que o seu companheiro de equipa foi sempre um adversário que o pressionou e não o deixou liderar confortavelmente a classificação. “Penso que a diferença entre nós dois foi sempre curta. Puxamos ao máximo hoje, ambos batemos nos muros, a forma como o Max pressionou foi muito duro, mas consegui mantê-lo sob controlo”.

Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool