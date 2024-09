GP Azerbaijão F1: Sem “erro raro” de Max Verstappen, “segundo lugar teria sido possível”, diz Helmut Marko

Helmut Marko está otimista para a corrida do Grande Prémio do Azerbaijão apesar do “erro raro” de Max Verstappen”, que lhe terá custado uma melhor posição na grelha de partida.

Pela primeira vez em 33 corridas, Sergio Pérez vai largar à frente do seu colega de equipa da Red Bull, Max Verstappen, no Grande Prémio do Azerbaijão, graças a um erro raro do atual campeão, considera o consultor da equipa de Milton Keynes, Helmut Marko.

“O ponto positivo é que voltámos a encontrar velocidade, embora o Max tenha cometido um erro raro”, analisou Marko em declarações ao canal alemão da Sky Sports. “Na curva 16 perdeu seis décimos, mas sem esse erro, um segundo lugar teria sido possível”.

Apesar do revés, Marko continua otimista quanto às perspetivas da Red Bull num circuito onde considera ser possível recuperar muitas posições. “É possível ultrapassar. As simulações de corrida do Sergio pareceram boas, especialmente em termos de desgaste dos pneus, então há uma hipótese real que ainda possamos progredir durante a corrida e, além disso, podemos esperar pelo Safety Car também.”

Foto: Mark Thompson/Getty Images) // Getty Images / Red Bull Content Pool