GP Azerbaijão F1, Sebastian Vettel: “Podemos estar satisfeitos com este resultado” | AutoSport

Sebastian Vettel foi um dos pilotos em melhor forma nas ruas de Baku. O piloto da Aston Martin terminou o GP do Azerbaijão na sexta posição, um excelente resultado para a equipa britânica e para o piloto alemão. Fica a dúvida no ar se não fosse aquela travagem queimada que o fez perder seis segundos, na tentativa de ultrapassagem a Esteban Ocon, se o resultado não poderia ser ainda melhor. Mas seria sempre complicado segurar os Mercedes. Assim, um bom dia para Vettel:

“A sexta posição é realmente fantástica – penso que todos podemos estar satisfeitos com este resultado. Temos estado a ultrapassar os limites deste carro, e ele começa agora a dar frutos para nós. Hoje, fomos mais rápidos do que os Alfa Romeo e andamos ao mesmo ritmo dos Alpine e Alpha Tauri, e isso muda um pouco o jogo para nós. A equipa fez uma paragem incrível, o que me permitiu passar para a frente do Lewis [Hamilton]. Depois disso, tinha a certeza que tinha passado por Esteban [Ocon], mas pensei que ele lutaria mais pela posição, por isso usei a escapatória e perdi algum tempo. Sem esse incidente, penso que poderia ter lutado pela quinta posição. No entanto, este é um grande resultado”.

Mike Krack também estava satisfeito com o resultado de Vettel:

“Sebastian encerrou um fim-de-semana sólido com um bom sexto lugar em Baku, marcando assim oito valiosos pontos no campeonato mundial de construtores. O Lance foi prejudicado por uma questão de unidade motriz na qualificação de ontem e um problema de vibração hoje, o que finalmente nos levou a ter de desistir algumas voltas antes do final da corrida. Por isso, tivemos sensações mistas este fim-de-semana, mas o nosso carro mostrou um ritmo encorajador ao longo de toda a prova. A seguir é o Canadá dentro de apenas alguns dias, onde trabalharemos arduamente para conseguir um desempenho competitivo e sem problemas para ambos os pilotos nas ruas de Montreal”.