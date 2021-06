GP Azerbaijão F1, Sebastian Vettel: “Manter o ímpeto” | AutoSport

Foi no Mónaco o melhor resultado obtido por Sebastian Vettel. Não tem sido fácil a vinda para a Aston Martin, mas nas ruas do Principado os primeiros pontos já “caíram” na conta do piloto alemão. Correu tão bem a Vettel, que apenas numa corrida ultrapassou o colega de equipa na classificação por um ponto.

Mas o alemão sabe que Baku não é o Mónaco e mesmo sendo sempre importante uma boa qualificação, não é tão importante como no traçado monegasco. No Azerbaijão terá de cuidar mais dos pneus e ter uma boa estratégia de corrida.

“Do Mónaco, viajamos para outro circuito citadino, Baku – mas é um desafio muito diferente. Pode-se ultrapassar em Baku, e a degradação dos pneus é muito mais um fator, por isso, enquanto o sábado continua a ser importante, encontrar um bom equilíbrio para os sectores técnicos e os troços de alta velocidade, ao mesmo tempo que se executa uma forte estratégia de corrida, será a chave para um bom resultado. Estamos a chegar do Mónaco que foi um bom fim de semana, e queremos manter o ímpeto”.