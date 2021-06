GP Azerbaijão F1: Red Bull na mó de cima… | AutoSport

Max Verstappen bem avisou na conferência de imprensa de lançamento do GP do Azerbaijão de F1, quando se percebeu claramente que estava com um humor otimista, antecipando um fim-de-semana forte para a Red Bull. Ainda só agora arrancou o dia de sábado, mas pelo que se viu ontem, é prometedor: Liderou o TL1 e o seu companheiro de equipa, Sergio Perez fez o mesmo no segundo, com os dois Red Bull na frente. O melhor Mercedes foi sétimo no TL1 (Hamilton) a 0.709s e no TL2, apenas 11º (Hamilton) a 1.041.s.

Não há ‘sandbanging’ que justifique isto, pelo que o otimismo dos homens de Milton Keynes é justificado. Mas só agora as coisas começam verdadeiramente a aquecer…

Sergio Perez descreveu a sua sexta-feira como “a mais completa em termos de dados, em termos de quão confortável me sinto com o carro”. Este é um enorme passo em frente para Perez, colocando-o na luta, não só para o seu primeiro pódio da Red Bull, mas também potencialmente a pole e a vitória.

Verstappen disse que inicialmente se sentiu bastante confortável no TL1, mas as mudanças para o TL2 fizeram-no “andar um pouco para trás”.

Mesmo que essa diferença possa parecer exagerada face ao que pode ser a realidade, ainda assim não restam dúvidas que a Red Bull está na mó de cima em Baku.

Contudo, resta perceber melhor como está o ritmo de corrida, pois aí os dados apontam para que a Mercedes esteja bem mais perto. Há outro fator interessante. Pelo que parece, os Red Bull podem conseguir qualificar-se com os médios, o que não parece ser opção, para já, para a Mercedes.

Resta aguardar…