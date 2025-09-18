GP Azerbaijão F1: Red Bull, Monza foi um ponto de viragem ou um caso isolado?
Apesar de estar à beira de conquistar um campeonato, a McLaren foi, pela primeira vez em seis corridas, superada em Monza, e não pelos seus mais diretos perseguidores no título. A Ferrari foi vitoriosa na sua corrida caseira há um ano, mas desta vez foi a Red Bull quem levou a melhor, com o resultado a assinalar uma significativa reviravolta de fortunas em Monza nos últimos 12 meses. De estar a mais de meio minuto do vencedor da corrida em 2024, Max Verstappen bateu os dois McLaren por mais de 19 segundos desta vez, garantindo a sua terceira vitória da temporada. Foi a primeira vitória de Verstappen desde a outra ronda italiana em Imola – um período de nove corridas.
Embora Verstappen pareça demasiado distante na luta pelo título para nutrir ambições realistas, poderá ainda ser um fator importante se a Red Bull conseguir replicar o seu ritmo de Monza noutros circuitos. Um novo piso introduzido na última prova representou um passo em frente, mas tanto Verstappen como a Red Bull apontaram as escolhas de setup como particularmente significativas. Baku apresentará um desafio muito diferente e foi outro circuito onde Verstappen teve dificuldades há um ano, à medida que a forma da Red Bull decaía. Assim, este fim de semana dará mais indícios se Monza foi um evento isolado devido às características únicas da pista, ou se a McLaren poderá enfrentar uma oposição mais regular do atual campeão.
