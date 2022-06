GP Azerbaijão F1: Red Bull e Ferrari com “empate técnico” | AutoSport

A Red Bull chegou a Baku como clara favorita, a par da Ferrari, e embora não tenha tido dois treinos livres completamente isentos de pequenas ‘crises’, percebe-se que estão muito na luta tanto pela pole position como pela vitória no domingo.

Sérgio Perez, animado pela sua atuação épica no Mónaco e por um novo acordo com a Red Bull, esteve em alta desde o primeiro treino, embora as alterações feitas no carro entre sessões tiveram um impacto negativo, por isso há ainda um pouco de trabalho pela frente.

Para Max Verstappen, não é possível saber de forma exata o seu ritmo final porque as bandeiras amarelas o impediam de fazer voltas limpas com os pneus macios e com pouco combustível no depósito. Também perdeu tempo de pista no TL2 enquanto a Red Bull trabalhava para resolver novo problema de DRS que o afetou na primeira sessão.

No entanto, não há nada relevante entre eles e a Ferrari no que diz respeito ao ritmo de qualificação e corrida, pois estão tecnicamente ‘empatados’. Uns perdem nuns lados mas ganham noutro, pelo que a diferença é mesmo ínfima.