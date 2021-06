GP Azerbaijão F1: Red Bull diz-se preparada para um possível protesto | AutoSport

A ameaça de um possível protesto da Mercedes continua a pairar apesar de não se conhecerem quaisquer desenvolvimentos para já. Mas a Red Bull já disse que se a Mercedes quiser protestar, estão preparados.

Quando questionado sobre a ameaça de protesto de Toto Wolff, Helmut Marko, da Red Bull F1, disse: “Então faríamos imediatamente algo sobre a sua asa da frente. Todos podem ver o quanto ela é flexível”.

Quanto à asa traseira da Red Bull, Marko comentou: “Se ouvirmos o Dr. Wolff, parece que ganhamos meio segundo com esta asa. Espero que Deus o ouça, porque então estaríamos na frente”.

Marko insiste que Wolff não está a ser razoável em querer que a Red Bull e outras equipas afetadas estejam prontas com as asas traseiras menos flexíveis antes do prazo limite do GP francês, imposto pela FIA.

“Se o Sr. Wolff o quer mais cedo, é isso que nós queremos. Mas tanto quanto fomos informados, a decisão é da FIA. Se ele protestar, estamos prontos”.

Do que podemos ver nas imagens, o nível de flexibilidade das asas da Mercedes e da Red Bull é semelhante a olho nu e a Red Bull insiste que se a sua asa traseira está ilegal, também a asa dianteira da Mercedes está. Para já vive-se um clima de guerra fria, com ameaças de protestos eminentes.