GP Azerbaijão F1: RB-Honda RBPT continua a andar para trás…

As atualizações que trouxemos para cá permitiram-nos melhorar o desempenho, o que é uma boa notícia. No entanto, não é suficiente para igualar os progressos dos nossos concorrentes e voltar à luta pelo top 10.

Até aqui, quase só Yuki Tsunoda tem obtido pontos para a RB, infelizmente para ele em 17 corridas, Daniel Ricciardo só terminou nos pontos três vezes, face às sete do seu jovem colega de equipa, e se a isso juntarmos o facto da equipa já não pontuar desde Zandvoort, estão agora ameaçados pela Haas, e provavelmente pela Williams. Desta vez Daniel Ricciardo foi 13º lugar enquanto Yuki Tsunoda abandonou depois de ter sofrido um toque de Lance Stroll, que abriu um buraco no sidepod do Vcarb 01.

