GP Azerbaijão F1: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

A discussão pela vitória no GP do Azerbaijão seria entre os Ferrari e os Red Bull, tal foi a diferença demonstrada por estas equipas para as restantes. No entanto, questões de fiabilidade nos carros italianos, entregaram de bandeja a vitória a Max Verstappen e o segundo lugar a Sergio Pérez. George Russell também aproveitou e voltou a subir ao pódio.

Numa corrida em que a Ferrari perdeu uma nova oportunidade de vencer e demonstrou grandes fragilidades dos seus monolugares, quem foi o melhor piloto do dia para os leitores do AutoSport? Algum dos pilotos que subiu ao pódio ou Lewis Hamilton, que terminou a corrida no quarto posto e saiu do carro com grandes dificuldades e mal podia andar? Ou Pierre Gasly que bem tentou manter o quarto lugar, mas terminou no quinto posto? E Yuki Tsunoda, que só não terminou muito mais acima do que o 13º lugar final porque não pôde utilizar o DRS, não pode ser considerado o piloto do dia? Sebastian Vettel e Fernando Alonso colocaram toda a sua experiência em pista para terminarem bem dentro dos pontos. Um dos dois pode ser o melhor piloto do dia?

Pode votar em baixo e complementar a sua resposta na caixa de comentários, se assim o desejar.

