GP Azerbaijão F1: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Sondagem

Oscar Piastri conquistou a vitória no Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1 depois de uma corrida emocionante que terminou com um final dramático, marcado pelo acidente entre Carlos Sainz e Sergio Pérez. Charles Leclerc terminou em segundo lugar, enquanto George Russell completou o pódio em terceiro.

A corrida foi muito disputada, com Oscar Piastri, Charles Leclerc e Sergio Pérez a travarem uma batalha intensa durante grande parte da prova. Leclerc tentou várias vezes superar Piastri, enquanto ambos mostravam um ritmo muito forte.

Além desta luta pela vitória, a discussão pelos restantes postos da classificação foi sempre muito intensa, com duelos entre dois ou três pilotos peça mesma posição.

No final, a McLaren conseguiu ultrapassar a Red Bull no mundial de construtores, Franco Colapinto somou os seus primeiros pontos na Fórmula 1 apenas na segunda prova pela Williams e também Oliver Bearman alcançou o último lugar pontuável, batendo o piloto regular da Haas Nico Hülkenberg.

Como sempre, o que pretendemos agora é aferir a opinião dos leitores do AutoSport sobre quem foi o Melhor Piloto do Dia, desta vez no Grande Prémio do Azerbaijão.