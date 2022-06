GP Azerbaijão F1: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

A discussão pela vitória no GP do Azerbaijão seria entre os Ferrari e os Red Bull, tal foi a diferença demonstrada por estas equipas para as restantes. No entanto, questões de fiabilidade nos carros italianos, entregaram de bandeja a vitória a Max Verstappen e o segundo lugar a Sergio Pérez. George Russell também aproveitou e voltou a subir ao pódio.

Numa corrida em que a Ferrari perdeu uma nova oportunidade de vencer e demonstrou grandes fragilidades dos seus monolugares, quem foi o melhor piloto do dia para os leitores do AutoSport? Algum dos pilotos que subiu ao pódio ou Lewis Hamilton, que terminou a corrida no quarto posto e saiu do carro com grandes dificuldades e mal podia andar? Ou Pierre Gasly que bem tentou manter o quarto lugar, mas terminou no quinto posto? E Yuki Tsunoda, que só não terminou muito mais acima do que o 13º lugar final porque não pôde utilizar o DRS, não pode ser considerado o piloto do dia? Sebastian Vettel e Fernando Alonso colocaram toda a sua experiência em pista para terminarem bem dentro dos pontos. Um dos dois pode ser o melhor piloto do dia?

Os leitores AutoSport votaram e escolheram Lewis Hamilton como o MPD, tendo o britânico recebido 30.2% dos votos. Na segunda posição ficou Max Verstappen (23.8%), seguido de Sebastian Vettel (17.4%), George Russell (11%) e Sergio Pérez (4.1%).

VOX POP

MiguelCosta



Fiquei indeciso entre os dois Mercedes, acabei por optar pelo Russell, porque a sua regularidade está a ser impressionante, faz-me lembrar essa mesma característica que tinha o Elio de Angelis, sempre a pontuar. O que não teria feito o Inglês no lugar do Bottas e tivesse carro para lutar mais à frente com duas ou três vitórias, era candidato ao título. O Hamilton também esteve ao mesmo nível, mesmo com os problemas físicos, mas apesar de não gostar dele acho que é o tipo de piloto que não tem nada a provar a ninguém, é um dos melhores de sempre, portanto é um bocadito na linha do “Não fez mais do que a sua obrigação”, acho que está mal habituado e como este Mercedes não é a máquina dominadora de antigamente, está com problemas de motivação.

Daniel Sousa

Lewis Hamilton. Foi o piloto que nos deu mais espetáculo, com bom ritmo, uma boa recuperação, boas ultrapassagens e sem grandes erros. Esteve confiante nas ruas de Baku, que não são o melhor local para quem está com problemas de confiança. Foi por isso uma verdadeira prova de superação, para lá das suas dores físicas.

Scb

Motor Ferrari: entregou mais uma vitoria de bandeja a Max. O melhor wingman da história.