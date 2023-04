GP Azerbaijão F1: Qualificação interrompida por acidente de Nyck de Vries | AutoSport

Não é uma situação inédita em Baku e não será a última vez que isto acontece. Nyck de Vries bateu no muro na curva 3 ainda na Q1, levando à interrupção da sessão de qualificação. Desta vez, e ao contrário do que aconteceu no treino livre, o relógio para. Como tal, faltam pouco mais de 10 minutos para os pilotos registarem o seu tempo mais rápido na tentativa de passar à Q2.

Max Verstappen tem, para já, o tempo mais rápido, enquanto Kevin Magnussen avisou o seu engenheiro de corrida que tinha um problema no motor, sendo-lhe respondido que talvez seja a mesma situação que o impediu de continuar em pista no treino livre da manhã. Com a paragem da sessão, os mecânicos têm mais algum tempo para tentar solucionar a questão.