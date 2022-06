GP Azerbaijão F1: Qualificação começa mais tarde | AutoSport

A sessão de qualificação do GP do Azerbaijão vai começar 15 minutos depois da hora agendada. O início do derradeiro treino livre foi atrasado em 15 minutos para reparação das barreiras de proteção do traçado azeri e seguindo as indicações do regulamento desportivo, a qualificação tem de se realizar “não menos de duas (2) horas, e não mais de três (3) horas após o fim de treino livre 3”. Por isso, a nova hora para o início da qualificação é 15h15 (em Portugal continental).

No comunicado da FIA, pode ler-se que: “Após o atraso na partida do TL3, que se deveu à reparação de barreiras após a corrida de sprint de F2, o início da qualificação será 15 minutos mais tarde do que o previsto de acordo com o Artigo 39 do regulamento desportivo”.