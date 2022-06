GP Azerbaijão F1, Q2: McLaren, Alfa Romeo e Ocon eliminados | AutoSport

15 pilotos tentavam encontrar uma vaga para a Q3, onde a pole seria decidida. Com a temperatura da pista a descer cada vez mais, a dúvida era ver quem iria ficar de fora na Q2, com a Q3 a parecer garantida para a Red Bull e Ferrari, olhando para o andamento que mostraram na Q1.Os Red Bull continuavam muito fortes e os primeiros tempos na Q2 era no segundo 42 baixo, mas Carlos Sainz trato de se aproximar ainda mais do segundo 41, ficando com o primeiro lugar na primeira tentativa, 0.094 segundos mais rápido que Charles Leclerc que se instalou em segundo lugar. A luta pelo top 5 era entre Pierre Gasly, à frente de George Russell, com Sebastian Vettel em sétimo. Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Lando Norris completavam o top 10 no final das primeiras tentativas.

Vettel apanhou um susto semelhante ao de Lance Stroll, batendo contra as proteções da pista, sem consequências, com o alemão a regressar à pista. O alemão queixou-se de problemas nos travões.

Pérez foi o primeiro piloto a entrar no segundo 41 neste fim de semana, com uma volta no limite. Charles Lecelrc vinha numa volta igualmente boa mas não conseguiu suplantar a volta do mexicano, ficando a 0091 seg. do tempo do mexicano. Os Alfa Romeo continuavam com dificuldades e pareciam não terem ritmo para chegar à Q3.

A três minutos do final Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu e Valtteri Bottas estavam na zona de eliminação.

Hamilton, com a ajuda do cone de aspiração de Russell conseguiu melhorar o seu tempo, mas estava sob investigação por ter pilotado de forma demasiado lenta, atrapalhando Norris. Lando Norris errou na sua última volta e ficava assim eliminado na Q2, Ricciardo não conseguiu também uma vaga na Q3, tal como aconteceu a Ocon, Zhou e Bottas.