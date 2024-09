GP Azerbaijão F1, Q2: Lance Stroll fica de fora, enquanto a Williams coloca os dois pilotos no Q3

Com George Russell a comentar que a pista começava a “estabilizar”, Max Verstappen marcou o ritmo, registando 1:42.042s, superando o colega de equipa Sergio Pérez por dois décimos de segundo. Entretanto, Charles Leclerc, com pneus usados, só conseguiu tempos intermédios, com Oscar Piastri a fazer uma volta forte em 1:42.598s com pneus novos para ser o mais rápido ainda antes do neerlandês da Red Bull.

Os Red Bull mostraram-se bem à medida que a sessão avançou, e o impressionante desempenho de Oliver Bearman para a Haas colocou-o temporariamente em terceiro, atrás de Oscar Piastri.

Apesar de um bom segundo setor, Leclerc não conseguiu bater a marca de Max Verstappen, ficando a 0.014s da referência do adversário neerlandês quando faltavam cinco minutos para o final do Q2.

Com alguma surpresa, Franco Colapinto passou ao Q3 em sexto na tabela de tempos e com Alexander Albon no décimo posto, à frente do Haas de Oliver Bearman, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg e Lance Stroll, que foram eliminados.