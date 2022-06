GP Azerbaijão F1, Q1: Williams, Haas e Stroll eliminados | AutoSport

A sessão de qualificação começou 15 minutos depois da hora agendada, devido ao adiamento do começo do TL3 devido à reparação das barreiras na pista, depois dos incidentes na corrida de F2. Com um intervalo mínimo regulamentado de duas horas entre o TL3 e a Qualificação, a sessão começou depois da hora esperada. Com isso, as temperaturas foram descendo, assim como o sol que poderia complicar a tarefa dos pilotos no fim da sessão.

A luta pela pole seria entre Ferrari e Red Bull com a Mercedes a ter muitas dificuldades nesta pista, pelo que os melhores do segundo pelotão deveriam ser a McLaren, Alpha Tauri e talvez a Alpine, se mostrasse o mesmo que fez nas sessões de treino no dia de ontem.

Os carros alinharam-se na via das boxes à espera da luz verde para entrarem em pista e tentarem encontrar uma vaga para a Q2. Lando Norris foi o primeiro a colocar um tempo na tabela de tempos, mas muito longe de ser um tempo competitivo, ficando no segundo 45.Max Verstappen foi o primeiro a entrar no segundo 42 neste fim de semana, numa clara declaração de interesse. Sergio Pérez ficou a 0.260 seg do seu colega de equipa, seguido de Charles Leclerc e Carlos Sainz. George Russell fez um excelente tempo e colocou-se na quarta posição, ficando à frente de Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton e Zhou Guanyu.

Na segunda tentativa de Leclerc, o monegasco subiu ao primeiro lugar da tabela, mas foi por pouco tempo, pois Pérez tratou de baixar ainda mais o melhor tempo da sessão. Verstappen estava com vontade e tirou 0.011 segundos ao tempo do seu colega. O top 4 cabia em 0.3 segundos quando faltavam seis minutos para o fim da sessão.

No fundo da tabela tínhamos Alex Albon, Valtteri Bottas, Nicholas Latifi, Lance Stroll e Mick Schumacher.

Lance Stroll teve uma saída de pista na curva 7, sem consequências de maior, mas estando na zona de eliminação, a tarefa do canadiano ficava ainda mais complicada. Mas o piloto voltou cometer um erro, desta vez com consequências para o seu monolugar, trazendo as bandeiras vermelhas para a pista. Mercedes e Alpha Tauri colocaram-se à frente da fila que se formou na saída das boxes, no que poderia ser uma manobra para atrapalhar as equipas que estavam a tentar sair da zona de eliminação não conseguissem melhorar. As lutas para ganhar um lugar para poder fazer uma última volta de qualificação foram intensas. Todos os carros conseguiram passar pela linha de meta antes da bandeira de xadrez, mas havia muito trânsito.

No final, ficaram de foram os dois Williams, os dois Haas e Lance Stroll. Alex Albon estava muito desagradado no final da qualificação com o comportamento de um colega e pedia uma penalização.