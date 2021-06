GP Azerbaijão F1: Primeiro ponto para Kimi Raikkonen | AutoSport

Kimi Raikkonen pontuou pela primeira vez em 2021 nas ruas de Baku. O finlandês ficou à frente do seu colega de equipa que tinha já pontuado no GP do Mónaco. É só um ponto, mas para a Alfa Romeo pontuar em corrida, quando partem tão do fundo da grelha, prova competência da equipa e dos pilotos.

Foi isso mesmo que confirmou Frederic Vasseur depois da corrida. “Podemos estar satisfeitos em trazer um ponto para casa, especialmente porque mostramos bom ritmo com ambos os carros do princípio ao fim. Começamos longe das posições ideais, mas todos na equipa fizeram um bom trabalho para nos permitir lutar por pontos até às últimas voltas: terminar entre os dez primeiros na segunda corrida consecutiva é uma recompensa pela condução limpa, uma estratégia que permitiu a ambos os pilotos estarem numa posição de luta e algumas boas paragens. No reinício, tivemos de jogar as nossas cartas de forma inteligente, já que todos iam correr alguns riscos, mas no final conseguimos chegar a um bom ponto. Mostrámos mais uma vez os progressos que fizemos e como estamos na posição de lutar regularmente pelas dez melhores, mas ainda há trabalho a ser feito. Estamos confiantes e as últimas corridas encorajaram-nos realmente, pelo que podemos continuar a lutar pelos nossos objetivos“.

Kimi Raikkonen esteve por duas vezes para pontuar, terminando sempre no 11º lugar, no limiar do top 10.

“Não aconteceu muita coisa na minha corrida até às duas últimas voltas, por isso é bom trazer para casa um ponto. As ultrapassagens revelaram-se surpreendentemente difíceis, fomos capazes de alcançar os carros à nossa frente com relativa facilidade, mas não conseguimos avançar. O reinício após a bandeira vermelha foi bastante agitado, podíamos ter sido melhores, mas também podia ter corrido mal, por isso vamos ao que interessa. Acho que não podíamos ter feito mais, no final,” – afirmou o piloto da Alfa